Верховный суд США отклонил попытку штата Колорадо исключить Дональда Трампа из списка кандидатов на президентские выборы в соответствии с 14-й поправкой к Конституции.

Верховный суд США отклонил попытку штата Колорадо исключить Дональда Трампа из списка кандидатов на президентские выборы, заявив, что только Конгресс имеет право исключать бывшего президента из списка кандидатов в соответствии с 14-й поправкой к Конституции.

Единогласное решение суда стало значительной победой для Трампа, позволив ему продолжить президентскую кампанию без помех со стороны судов штата или избирательных органов.

Судьи воздержались от рассмотрения спорных вопросов, связанных с предполагаемым участием Трампа в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года или с тем, освобождаются ли президенты от действия статьи 14-й поправки о восстании.



Вместо этого они сосредоточились исключительно на определении полномочий по применению положения о мятеже, придя к выводу, что такими полномочиями обладает только Конгресс. Это решение предотвращает сценарий, при котором кандидат может быть допущен к выборам в одних штатах и дисквалифицирован в других.



В нынешней политической ситуации, когда Сенат и Палата представителей находятся под контролем республиканцев, вероятность того, что Конгресс признает Трампа неправомочным в соответствии с 14-й поправкой, ничтожно мала.



Однако идеологический раскол в суде стал очевиден: либеральные судьи заявили о готовности к национальным усилиям по определению правомочности Трампа, в то время как консервативный судья Эми Кони Барретт выразила обеспокоенность по поводу масштабного характера решения и подчеркнула необходимость снижения политической напряженности.



Постановление фактически закрывает дверь для потенциальных федеральных действий, направленных на дисквалификацию Трампа с поста президента, например, путем преследования за мятеж.



Учитывая предстоящие решения суда по таким политически острым вопросам, как иммунитет Трампа от судебного преследования, аборты, контроль над оружием и регулирование социальных сетей, снижение политической напряженности представляется маловероятным.