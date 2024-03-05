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AKXALA
Экс-финансовый директор Trump Organization признал вину во лжесвидетельстве по делу Трампа
Аллен Вайссельберг, бывший финансовый директор Trump Organization, признал вину в лжесвидетельстве, связанном с его показаниями по делу о мошенничестве с участием Дональда .

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Аллен Вайссельберг, бывший финансовый директор компании Trump Organization, признал себя виновным в лжесвидетельстве, связанном с его показаниями на процессе по гражданскому делу о мошенничестве с участием бывшего президента Дональда Трампа.

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Вайссельберг признал, что солгал на свидетельской трибуне во время своих октябрьских показаний, в частности, в отношении оценки стоимости пентхауса Трампа на Манхэттене.

По словам генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, ложная оценка была попыткой ввести в заблуждение кредиторов относительно стоимости активов Трампа.

Ложные показания Вайссельберга были раскрыты благодаря электронной переписке с журналистами Forbes, в которой он пытался завысить стоимость пентхауса.

Это не первое признание Вайссельберга: ранее он признался в сокрытии более 1,7 миллиона долларов нелегальных доходов во время работы в Trump Organization в 2022 году, что привело к пятимесячному тюремному заключению.

Адвокаты Вайссельберга выразили его желание забыть об этой ситуации. Тем временем Трампа и других членов Trump Organization обязали выплатить штраф в размере 454 миллионов долларов за манипуляции с чистым капиталом Трампа.

Это дело возглавила Летиция Джеймс, которую Трамп обвинил в ведении политической охоты на ведьм.

#сша #дональд трамп #нью-йорк
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