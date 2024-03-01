Компания EA отменила игру по "Звездным войнам" и планирует уволить 670 сотрудников, что составляет 5% её штата.

Компания Electronic Arts (EA) объявила об отмене предстоящей игры по "Звездным войнам" и сообщила о планах уволить около 670 сотрудников по всему миру, что составляет около 5 % ее штата. Отмененная игра, которая находилась на ранней стадии разработки, должна была стать шутером от первого лица во вселенной "Звездных войн". EA заявила, что эти меры являются частью более широкой "оптимизации", направленной на предоставление поклонникам более глубокого и связанного игрового контента. Это решение отражает тенденцию сокращения рабочих мест, охватившую игровую индустрию: проблемы с финансированием затрудняют создание новых игровых студий, и тысячи сотрудников увольняются ежемесячно.



Генеральный директор Эндрю Уилсон рассказал о стратегии компании, направленной на разработку меньшего количества новых игр и отказ от лицензионной интеллектуальной собственности, которая может не прижиться в условиях меняющегося ландшафта индустрии. Такое смещение акцентов позволит EA сделать приоритет на творчестве, инновациях и наиболее перспективных возможностях, включая собственную интеллектуальную собственность, спортивные игры и онлайн-сообщества.



В переписке с сотрудниками руководитель отдела развлечений EA Лора Миле сообщила об отмене проекта по "Звездным войнам", разрабатываемого дочерней компанией Respawn Entertainment, известной своей успешной игрой Star Wars Jedi: Fallen Order. Миле подчеркнула, что это решение не является отражением таланта или преданности команды, а скорее стратегической перестройкой, основанной на предпочтениях игроков и динамике рынка.



Эти увольнения происходят на фоне более широкой реструктуризации индустрии, о чем свидетельствуют недавние увольнения в игровом подразделении Microsoft и решение Sony сократить персонал и закрыть свою лондонскую студию. По мнению отраслевых экспертов, эти действия отражают усиление конкуренции и переход игровой индустрии в более зрелую фазу, ориентированную на эффективность, прибыльность и конкурентоспособность.



Несмотря на эти проблемы, игровая индустрия остается прочной, и в ближайшие годы прогнозируется ее значительный рост, намного превышающий нынешний объем мировой индустрии звукозаписи.