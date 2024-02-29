Криптовалютная биржа Gemini заключила соглашение с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS), в рамках которого она вернет клиентам не менее 1,1 миллиарда долларов после сбоев в программе кредитования Earn, произошедших во время криптовалютного обвала в ноябре 2022 года.

Криптовалютная биржа Gemini, основанная Тайлером и Кэмероном Уинклвоссами, заключила мировое соглашение с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) после значительных сбоев в программе кредитования Earn. В рамках урегулирования Gemini вернет не менее 1,1 миллиарда долларов клиентам, пострадавшим от приостановки программы во время криптовалютного обвала в ноябре 2022 года. Кроме того, компания выплатит штраф в размере 37 миллионов долларов.

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NYDFS обратила внимание на то, что Gemini не провела должную проверку нерегулируемой третьей стороны, что привело к ущербу для клиентов Earn, когда Genesis Global Capital столкнулась с финансовыми трудностями. Урегулирование направлено на обеспечение возврата активов клиентам Earn, при этом NYDFS предупреждает о дальнейших действиях, если согласованная реституция не будет достигнута.

Gemini заявила, что активно отстаивает интересы пользователей Earn и добивается возвращения их активов. В случае положительного решения, клиентам будет возвращено более 1,8 миллиарда долларов, что превысит сумму, которая была на момент прекращения вывода средств Genesis в ноябре 2022 года.

Программа Earn, управляемая в партнерстве с Genesis Global Capital, была приостановлена в 2022 году, что привело к подаче Genesis заявления о банкротстве и последующему судебному разбирательству с участием Gemini и Digital Currency Group, материнской компании Genesis.

Урегулирование Gemini - это шаг к решению проблемы для пострадавших клиентов, которые не могут получить доступ к своим средствам с конца 2022 года. В январе 2023 года биржа вместе с Genesis столкнулась с обвинениями американских регуляторов в якобы незаконной продаже криптоактивов инвесторам через Earn. Делом занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам США.