Визит Джо Байдена и Дональда Трампа на американо-мексиканскую границу станет началом ожесточенной политической борьбы в США по вопросу иммиграции. Прошлогодний приток 2,5 миллиона нелегальных мигрантов вызвал перегрузку предприятий и социальных служб.

В четверг Джо Байден и Дональд Трамп посетят американо-мексиканскую границу, вступая в политическое противостояние по вопросу, который может оказать существенное влияние на предстоящие президентские выборы в США.

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В прошлом году на границу прибыло 2,5 миллиона нелегальных мигрантов, что привело к переполнению перерабатывающих предприятий и нагрузке на социальные службы в крупных американских городах.

Для Байдена этот визит - возможность продемонстрировать свою приверженность решению проблем иммиграции, в то время как Трамп рассматривает его как еще один шанс подчеркнуть ключевой вопрос своей политической карьеры.

Ожидается, что на предстоящих всеобщих выборах Байден и Трамп проведут матч-реванш, хотя оба кандидата еще не обеспечили себе выдвижение от своей партии.

Визит Трампа в Игл-Пасс, штат Техас, где губернатор Грег Эбботт разместил солдат Национальной гвардии для задержания мигрантов и установления пограничных баррикад, скорее всего, подчеркнет агрессивные меры по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Поездка Байдена в Браунсвилл, штат Техас, о которой было объявлено совсем недавно, отражает усилия демократов, направленные на устранение видимых недостатков в вопросах иммиграции.

За время президентства Байдена было задержано более 6,3 миллиона мигрантов, незаконно пересекших границу США, что превышает показатели предыдущих администраций. Однако эксперты отмечают, что факторы, способствовавшие этому всплеску, сложны и возникли еще до его правления.

Опросы общественного мнения показывают, что иммиграция является одной из главных проблем американцев, при этом Байден получил низкий рейтинг одобрения по этому вопросу.

Лидеры демократов в крупных городах США критикуют иммиграционную политику Байдена, поскольку приток мигрантов приводит к нехватке ресурсов.

Визит Байдена на границу призван противостоять негативному восприятию и переключить внимание на другие темы выборов, такие как экономика или права на аборты.

Администрация Байдена винит республиканцев в блокировании двухпартийной иммиграционной реформы и обвиняет их в политизации вопроса.

Республиканцы, в свою очередь, критикуют усилия Байдена как недостаточные и обвиняют его в создании нынешней ситуации на границе.

И Байден, и Трамп пытаются использовать свои иммиграционные идеи в своих интересах, но сталкиваются с трудностями и критикой с противоположных сторон.

Визиты в четверг знаменуют начало того, что обещает быть спорной дискуссией об иммиграционной политике на предстоящих всеобщих выборах.