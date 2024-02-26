В эти выходные ожидается полнолуние, которое получило название "Снежная луна", и оно может стать особенно значимым после недавней драматической посадки на Луну.

Полнолуние в эти выходные, прозванное "Снежной луной", может приобрести дополнительную значимость после недавней драматической посадки на Луну.

Спустя чуть более недели после старта неэкипажный лунный аппарат IM-1 компании Intuitive Machines, получивший прозвище "Оди", успешно приземлился вблизи южного полюса Луны. Это стало историческим достижением: первая мягкая посадка коммерческого космического аппарата на Луну и первый космический аппарат американского производства, вернувшийся на Луну со времен Apollo 17 в 1972 году.

Однако путешествие Оди не было гладким. Неожиданная "динамическая ситуация" заставила команду миссии импровизировать и предотвратить катастрофу.



Веб-трансляция посадки напоминала космический триллер, подчеркивая, что даже после первого успеха, достигнутого человечеством более 50 лет назад, посадка на Луну остается сложной задачей.



Всего за несколько часов до приземления Odie столкнулся с критической навигационной проблемой, которая могла поставить под угрозу его посадку. К счастью, на борту корабля находился навигационный доплеровский лидар НАСА - экспериментальный датчик, который должен помочь будущим посадочным аппаратам точно приземляться. Этот датчик, по сути, стреляющий лазерами, чтобы составить карту поверхности, в конечном итоге сыграл решающую роль в спасении миссии и раскрытии этого монументального достижения.



Несмотря на то что Odie приземлился с наклоном после столкновения с лунным камнем, он остается стабильным, может заряжать свои солнечные батареи и уже выполнил ключевые задачи миссии.