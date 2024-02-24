Премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, объявил о новой фазе сотрудничества со Швецией на пресс-конференции с коллегой Ульфом Кристерссоном. Венгрия готовится ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Орбан сообщил о том, что Венгрия приобрела у Швеции четыре истребителя, расширив свой военный потенциал и укрепив свою роль за рубежом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном объявил, что Венгрия вступила в новую фазу сотрудничества со Швецией. Это произошло в тот момент, когда Будапешт готовится ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в НАТО, которая уже давно находится на рассмотрении.

Венгрия, которая является последним членом НАТО, одобрившим заявку Швеции, встретилась с Кристерссоном, чтобы обсудить этот вопрос. Орбан сообщил, что Венгрия приобрела у Швеции четыре истребителя, расширяя свой военный потенциал и укрепляя свою роль за рубежом.



Венгерский парламент соберется в понедельник, чтобы принять решение о ратификации, что ознаменует завершение одного этапа и начало другого в этом процессе.



Орбан подчеркнул, что членство в НАТО поможет восстановить доверие между двумя странами. Ранее Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году, причем Финляндия присоединится к НАТО в апреле 2023 года, что удвоит границы НАТО с Россией. Однако заявка Швеции столкнулась с препятствиями, включая возражения со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за опасений по поводу позиции Швеции в отношении некоторых групп боевиков.



Несмотря на первоначальное нежелание Орбана, особенно из-за его тесных связей с президентом России Владимиром Путиным, в конечном итоге он дал понять, что одобряет заявку Швеции на вступление в НАТО, особенно после того, как Турция дала свое согласие.



Изменение позиции Орбана было отмечено, и некоторые объяснили его прежнее противодействие геополитическими факторами, благоприятствующими Путину. Однако после согласия Турции Орбан, похоже, одобрил стремление Швеции вступить в НАТО, что свидетельствует об изменении его позиции.