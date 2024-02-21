Австралия открыла планы по масштабному увеличению своего военно-морского флота в следующем десятилетии, направив в него более 35 миллиардов долларов/

Австралия обнародовала планы по значительному расширению своего военно-морского флота в течение следующего десятилетия, вложив в него более 35 миллиардов долларов, что станет крупнейшим расширением военно-морских сил со времен Второй мировой войны. Этот шаг рассматривается как ответ на усиление напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в отношениях с Китаем.

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Инициатива направлена на увеличение флота Королевских ВМС Австралии до 26 крупных надводных боевых кораблей в ответ на выводы независимого обзора, проведенного адмиралом ВМС США в отставке. В обзоре подчеркивается неадекватность нынешнего флота в решении меняющихся стратегических задач.

План включает в себя добавление 20 эсминцев и фрегатов, а также шести больших надводных кораблей с опциональным экипажем (LOSV), способных действовать как с моряками на борту, так и без них, выполняя функции беспилотников. Эти корабли дополнят флот атомных подводных лодок, разрабатываемых в рамках пакта AUKUS с США и Великобританией.

Признавая старение флота, авторы обзора подчеркивают настоятельную необходимость усиления военно-морского потенциала Австралии в свете динамики региональной безопасности, включая расширение военно-морских сил Китая и его напористость в спорных водах.

Хотя в плане нет прямого упоминания о Китае, аналитики подчеркивают необходимость противостоять потенциальным угрозам со стороны этой страны. Расширение флота рассматривается как критически важное для Австралии, чтобы эффективно выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности на море и поддерживать сильное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это решение отражает растущую обеспокоенность австралийского правительства и оборонного ведомства стратегическими проблемами, возникающими в связи с агрессивными действиями Китая в регионе. Оно подчеркивает необходимость укрепления военно-морского потенциала Австралии для защиты своих национальных интересов и содействия региональной стабильности.