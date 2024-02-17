Два подростка были задержаны и им предъявлены обвинения после того, как произошла стрельба на параде победителей Суперкубка в Канзас-Сити. Один человек погиб, а 22 получили ранения.

Согласно заявлению суда, двое подозреваемых, оба несовершеннолетние, задержаны по обвинению в хранении огнестрельного оружия и сопротивлении аресту.

Власти уточнили, что стрельба произошла в результате ссоры и не связана с терроризмом. Третий человек, первоначально задержанный, был отпущен, а дальнейшие обвинения будут предъявлены по ходу расследования, говорится в заявлении суда по семейным делам округа Джексон.



Личности несовершеннолетних подозреваемых не разглашаются из-за законов о конфиденциальности, регулирующих рассмотрение дел в суде по делам несовершеннолетних в штате Миссури. Полиция Канзас-Сити продолжает искать информацию о стрельбе, которая произошла возле станции Юнион-Стейшн после парада и митинга чемпионов Суперкубка.



Начальник полиции Стейси Грейвс сообщила, что возраст раненых варьируется от восьми до 47 лет, причем значительная часть из них - младше 16 лет. Погибшая, 43-летняя Лиза Лопес-Гальван, была местным диджеем, известным как ведущий музыкального шоу Tex-Mex на общественной радиостанции KKFI. Г-жа Лопес-Гальван, признанный общественный лидер, использовала свою платформу для поддержки различных инициатив латиноамериканского сообщества, включая акции по сбору игрушек и стипендий. Онлайн-сбор средств для ее семьи получил значительную поддержку, в том числе значительный взнос от Тейлор Свифт.

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Появились дополнительные подробности о реакции толпы и действиях игроков "Канзас-Сити Шефс" во время хаоса после инцидента, включая помощь игрокам, например 13-летнему Заку Коттону, который оказался разлучен со своим отцом во время суматохи.