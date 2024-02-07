Опустошительные лесные пожары охватили Чили, при этом считаются самыми смертоносными пожарами в истории страны. Пожарные борются с более чем 160 очагами возгорания, которые уже длится несколько дней.

Опустошительные лесные пожары, охватившие большую часть территории Чили, считаются самыми смертоносными в истории страны, сообщает агентство ООН по чрезвычайным ситуациям. Пожарные пытаются локализовать более 160 очагов возгорания, которые горят уже несколько дней.

По данным чилийских властей, пожары унесли жизни по меньшей мере 123 человек, сотни до сих пор числятся пропавшими без вести. По данным Управления ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий, число пропавших без вести и количество погибших будут расти, хотя уже опознано 33 тела и проведено 79 вскрытий.



Лесные пожары вызвали масштабные разрушения в центральной и северной частях Чили, уничтожив тысячи домов и зданий и оставив кварталы в пепле. Президент Габриэль Борик объявил чрезвычайное положение в воскресенье, так как прибрежные города, такие как Винья-дель-Мар и Вальпараисо, окутались дымом, когда пожары перекинулись с лесов на городские районы.



На аэрофотоснимках Винья-дель-Мар видны обугленные улицы и ряды разрушенных домов. Борик объявил понедельник и вторник национальными днями траура по жертвам пожаров.



Катастрофические пожары в Чили усугубляются сочетанием влияния Эль-Ниньо - естественного колебания климата, вызывающего эффект глобального потепления, и долгосрочной тенденции изменения климата, приводящей к более сильным засухам и жаре.



За последнее десятилетие Чили пережила длительную "мегазасуху", самую продолжительную за последнее тысячелетие, которая истощила водные ресурсы и иссушила ландшафт, сделав его уязвимым для пожаров. Кроме того, в последнее время в стране наблюдаются аномально высокие температуры: 31 января в Сантьяго была зафиксирована третья по величине температура за более чем столетие - 37,3 градуса по Цельсию (98,6 градуса по Фаренгейту), согласно данным Всемирного метеорологического агентства.



Активность лесных пожаров в Чили резко возросла в последние годы из-за сочетания факторов, включая высокие температуры, засуху и сильные ветры, создающие идеальные условия для интенсивных и разрушительных пожаров. Исследование, опубликованное в журнале Nature в январе, показало, что за последнее десятилетие в стране сгорело в общей сложности 1,7 миллиона гектаров.