Великобритания продолжает импортировать российское нефтяное топливо, несмотря на санкции, используя лазейку в нефтепереработке. Российскую нефть перерабатывают в странах, таких как Индия, и продают продукты в Великобританию, обходя запрет на поставки российской нефти.

Несмотря на санкции, Великобритания продолжает импортировать российское нефтяное топливо, используя лазейку.

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Российскую нефть перерабатывают в таких странах, как Индия, и продают продукты в Великобританию, обходя запрет на поставки российской нефти. Правительство Великобритании заявляет об отсутствии импорта российской нефти с 2022 года, ссылаясь на "правила происхождения".

Однако исследование CREA и Global Witness выявило лазейку в нефтепереработке, которая позволяет легально импортировать нефть, способствуя росту спроса и налоговых поступлений Кремля.



Согласно эксклюзивным данным, нефтепродукты на сумму 569 миллионов фунтов стерлингов, импортированные Великобританией в первый год действия запрета на поставки российской нефти, были получены из российской нефти. Основная часть, включая авиационное топливо, поступает с индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Опасения по поводу эффективности западных санкций возникают на фоне падения цен на нефть в России и повышения МВФ прогноза экономического роста страны. Несмотря на санкции, экономическое влияние России приводит к росту цен на нефть и газ в странах, на которые распространяются санкции.



Великобритания отрицает импорт российской нефти, но критики призывают закрыть лазейку для нефтепереработки, чтобы предотвратить косвенную поддержку военных действий России.

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Экономический советник президента Украины Зеленский призывает к ужесточению санкций, включая полный запрет на переработку нефтепродуктов из российской нефти, чтобы пресечь финансовую поддержку продолжающегося конфликта.