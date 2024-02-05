Несколько домов и жизней были уничтожены расплавленной лавой в городе Гриндавик на полуострове Рейкьянес в Исландии. Город, который когда-то был живым и активным, теперь стоит пустынным, его жители вынуждены покинуть свои дома и смириться с возможностью, что они не смогут вернуться.

Сообщество Гриндавика борется с непреодолимыми силами природы, в очередной раз демонстрируя, почему Исландию часто называют "страной огня и льда".

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За последние недели и месяцы три дома в этом городе на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии были уничтожены расплавленной лавой, хлынувшей через две трещины, образовавшиеся в вулканической системе Свартсенги.



Некогда оживленный рыбацкий поселок с активными спортивными командами и молодым населением, Гриндавик теперь стоит заброшенный, а его жители вынуждены смириться с тем, что они могут никогда не вернуться. Неуверенность в завтрашнем дне заставила некоторых из них выразить желание, чтобы их дома были поглощены лавой. За последние три года на полуострове, размером примерно с Уэст-Мидлендс в Великобритании, произошло пять извержений вулканов. В связи с участившимися землетрясениями и подозрениями о наличии магмы под городом исландские власти 10 ноября приказали эвакуировать Гриндавик, где проживало около 3 800 человек.

Поскольку сейсмическая активность продолжалась, надежды на возвращение домой были развеяны, когда в середине декабря в близлежащем кратере Сундхнукс началось мощное извержение, продолжавшееся три дня. Поначалу Гриндавик не пострадал, но затем в городе были обнаружены дополнительные трещины, что заставило власти закрыть его и начать строительство защитных стен.



Трагедия произошла 10 января, когда мужчина, работавший в городе, провалился в одну из расщелин. Впоследствии, 14 января, в опасной близости от Гриндавика началось еще одно извержение. Защитные стены, возведенные правительством, сначала сдерживали поток лавы, но когда расщелина открылась менее чем в 100 м от домов, стало очевидно, что для спасения жилья мало что можно сделать.



Став свидетелями самого масштабного стихийного бедствия, которое Исландия наблюдала за 51 год, жители бежали, когда лава поглотила город, выражая неуверенность в том, что они смогут вернуться.