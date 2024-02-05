Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AKXALA
Жители Гриндавика, возможно, никогда не вернутся после того, как вулкан излил лаву на город
Несколько домов и жизней были уничтожены расплавленной лавой в городе Гриндавик на полуострове Рейкьянес в Исландии. Город, который когда-то был живым и активным, теперь стоит пустынным, его жители вынуждены покинуть свои дома и смириться с возможностью, что они не смогут вернуться.

реклама

Сообщество Гриндавика борется с непреодолимыми силами природы, в очередной раз демонстрируя, почему Исландию часто называют "страной огня и льда". 

реклама

За последние недели и месяцы три дома в этом городе на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии были уничтожены расплавленной лавой, хлынувшей через две трещины, образовавшиеся в вулканической системе Свартсенги.

Некогда оживленный рыбацкий поселок с активными спортивными командами и молодым населением, Гриндавик теперь стоит заброшенный, а его жители вынуждены смириться с тем, что они могут никогда не вернуться. Неуверенность в завтрашнем дне заставила некоторых из них выразить желание, чтобы их дома были поглощены лавой. За последние три года на полуострове, размером примерно с Уэст-Мидлендс в Великобритании, произошло пять извержений вулканов. В связи с участившимися землетрясениями и подозрениями о наличии магмы под городом исландские власти 10 ноября приказали эвакуировать Гриндавик, где проживало около 3 800 человек.
Поскольку сейсмическая активность продолжалась, надежды на возвращение домой были развеяны, когда в середине декабря в близлежащем кратере Сундхнукс началось мощное извержение, продолжавшееся три дня. Поначалу Гриндавик не пострадал, но затем в городе были обнаружены дополнительные трещины, что заставило власти закрыть его и начать строительство защитных стен.

Трагедия произошла 10 января, когда мужчина, работавший в городе, провалился в одну из расщелин. Впоследствии, 14 января, в опасной близости от Гриндавика началось еще одно извержение. Защитные стены, возведенные правительством, сначала сдерживали поток лавы, но когда расщелина открылась менее чем в 100 м от домов, стало очевидно, что для спасения жилья мало что можно сделать.

Став свидетелями самого масштабного стихийного бедствия, которое Исландия наблюдала за 51 год, жители бежали, когда лава поглотила город, выражая неуверенность в том, что они смогут вернуться.

#вулкан #исландия #извержение
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Исландии хотят "приручить вулкан" и получить источник неограниченной энергии
Извержение вулкана в Исландии ставит под угрозу город Гриндавик
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Амурской области возводят самый протяженный мост на Дальневосточной железной дороге
+
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
14
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
6
Автосалоны Германии вынужденно предлагают скидки на новые и подержанные автомобили
+
Samsung делает новые бесплатные предложения для пользователей Galaxy S24
+
Россия достигла пика своих возможностей в производстве стали в 2023 году
3
Найден способ активации Resizable Bar на устаревших платформах LGA 1155, LGA 2011 и лучше
11
На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
+
Российская армия продвинулась до 1500 метров в глубину на ореховском направлении
+
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO X6 Neo
+
Eurasian Times: Россия своим ПАК ДА бросила вызов США с их бомбардировщиком B-21 Rider
1
CNN: Буданов заявил о разработке специального плана действий для украинских формирований
6
Встроенную графику процессоров Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G сравнили в играх
2
Комиссия FСC требует получения письменного согласия потребителей перед совершением робозвонков
+
Компания из США заявила о готовности к доставке своего космического аппарата на поверхность Луны
1
Обновлённый российский Ту-214 совершил первый полёт с пассажирами
2
Автор полноценной No VR версии Half Life Alyx опубликовал новое видео
2
Марк Цукерберг объяснил, как Meta сокрушит Google и Microsoft в сфере искусственного интеллекта
+
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 должен стать очень тонким и лёгким
+
Волна банкротств прошла по Финляндии в 2023 году
7

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
10
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
35
Что меня раздражает в современных мониторах
80
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
45
Украина получает серийный GLSDB
6
МК-1: Воздушный крейсер в небе
4
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
102
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
13
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
5

Сейчас обсуждают

funnyguyyar
08:40
Тот самый которым можно пол дома обогревать?)
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
Дмитрий
08:39
карта хорошая. жаль с 6900хт нет смысла перелезать. только если сгорит.) может какая нить 8700хт за 500 баксов с такой же производительностью 7900хтх в будущем)
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
funnyguyyar
08:38
Нетбуки тихие
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
Profit
08:38
скорее 3600х.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Дмитрий
08:37
современные камни как минимум на 50-60% быстрее
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Кирил Анушенко
08:35
Если ПК нужен только для игр, то намного лучше и дешевле купить консоль. Так что консоли и ПК покупают для разных целей в разных ситуациях. Мне жаль, что вы не можете этого понять и выражая свое прево...
Пришло время избавляться от консолей Xbox
Дмитрий Смирнов
08:34
По закону можно было начинать собирать подписи только после регистрации кандидатом. То есть Вы признали только что, что подписи недействительные у ВВП?! Даже образца подписных листов еще тогда не было...
Кандидат в президенты Борис Надеждин сдал в ЦИК 105 тысяч подписей за выдвижение на выборы
Дмитрий
08:34
у правда некоторая в его словах есть. Многие не стали запариваться с аккаунтами и третьими лицами, и тупо посливали на авито боксы. там тыщ за 38 валяется ) а белый эска еще дешевле в разы а по...
Пришло время избавляться от консолей Xbox
Windmark
08:33
Вот это контент, спасибо за трубэды , прочитал с удовольствием . Лови 5.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
sidreshot
08:32
Изначальное введение в заблуждение. 1. "право на запуск" - так используй Litrus или отдельную сборку Proton без steam. У меня на Proton FPS выше, а с всякими фиксами на Lutris производительность даже ...
Почему Linux не для игр на примере 7 Days to Die 21 b324
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем