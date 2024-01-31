Конгресс Испании отклонил спорный закон об амнистии для каталонских националистов, которые участвовали в сепаратистской деятельности. Партия JxCat проголосовала против закона из-за недостаточной защиты для политиков, преследуемых за преступления, связанные с терроризмом.

Неожиданным поворотом событий стало то, что Конгресс Испании отклонил спорный закон об амнистии, направленный на предоставление льгот каталонским националистам, участвовавшим в сепаратистской деятельности.

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Партия "Вместе за Каталонию" (JxCat), возглавляемая бывшим президентом Каталонии Карлесом Пуигдемоном, проголосовала против закона, выразив обеспокоенность недостаточной защитой, которую он предоставляет политикам, находящимся под следствием за преступления, связанные с террором. Законопроект, представленный правительством социалиста Педро Санчеса, встретил сильную оппозицию со стороны националистических партий, включая консервативную Народную партию (PP) и крайне правую Vox.



Несмотря на первоначальные ожидания одобрения, закон не прошел пятью голосами, что привело к его возвращению в парламентскую комиссию для пересмотра в течение месяца. JxCat раскритиковала закон, ссылаясь на предполагаемое вмешательство судебных органов, и потребовала внести дополнительные поправки с учетом последних изменений в законодательстве.

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Однако социалисты настояли на том, чтобы оставить закон без изменений. Вопрос об амнистии углубил разногласия в Испании: критики, включая PP и Vox, ставят под сомнение ее конституционность и обвиняют Санчеса в стремлении заручиться политической поддержкой каталонских националистов.



Отклоненный законопроект должен пройти дополнительную парламентскую проверку и получить одобрение Сената, прежде чем он будет введен в действие. Это событие подчеркивает сложность и напряженность проблемы сепаратизма и амнистии в испанском политическом ландшафте.