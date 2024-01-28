Решением кении́ского Высокого суда была приостановлена отправка 1000 полицейских Кении на Гаити в составе миротворческих сил ООН. Судья Чача Мвита признал данное направление неконституционным, так как между Кенией и Гаити отсутствуют юридические полномочия и взаимные договоренности.

Запланированное Кенией направление 1000 полицейских на Гаити в составе многонациональных сил, поддерживаемых ООН, было остановлено решением кенийского Высокого суда. Судья Чача Мвита признал развертывание неконституционным, сославшись на отсутствие юридических полномочий и взаимных договоренностей между Кенией и Гаити.

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Это решение представляет собой значительное препятствие для усилий международного сообщества по борьбе с эскалацией бандитизма на Гаити. В прошлом году на острове произошел более чем 100-процентный всплеск бандитизма, жертвами которого, по данным ООН, стали более 8 000 человек. Гаитянские чиновники, отчаянно нуждающиеся в помощи, умоляли о скорейшем развертывании многонациональных сил.

США, обещавшие выделить 100 миллионов долларов, и соседние страны Карибского бассейна приветствовали лидерство Кении в миротворческой миссии. Кения и сама участвует в миротворческих инициативах ООН и Африканского союза. Однако в ходе судебного разбирательства Аукот успешно доказал, что миссия на Гаити не имеет под собой внутренних правовых оснований.

Хотя это решение представляет собой серьезную неудачу для участия Кении, его более широкое влияние на миссию на Гаити остается неясным. Неизвестно, будет ли Кения обжаловать это решение и не приведет ли судебная тяжба к значительной задержке развертывания сил. Другие страны-участницы, такие как Антигуа и Барбуда, Багамы и Ямайка, могут увеличить свои взносы, чтобы компенсировать отсутствие Кении.

Совет Безопасности ООН, который одобрил создание сил в октябре, хранит молчание по поводу судебного иска. Представитель Кении в ООН Мартин Кимани ранее информировал Совет о ходе подготовки, но пока никак не прокомментировал решение суда.

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Ясно одно: гаитянский народ отчаянно нуждается в поддержке в борьбе с разгулом бандитизма. Решение суда поставило крест на тщательно разработанном плане международного вмешательства, оставив открытым вопрос о том, кто возьмется за решение этого неотложного гуманитарного кризиса.