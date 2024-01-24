Во вторник турецкий парламент проголосовал за одобрение заявки Швеции на членство в НАТО, что приблизило северную страну на один шаг к вступлению в военный альянс после нескольких месяцев задержек.

Одобрение турецким парламентом во вторник заявки Швеции на вступление в НАТО знаменует собой значительный шаг к вступлению скандинавской страны в военный альянс, преодолев многомесячные задержки.

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Из 346 парламентских голосов 287 проголосовали за вступление Швеции, 55 - против, при этом четверо воздержались. Парламентское одобрение последовало за одобрением комиссии по иностранным делам Турции в прошлом месяце. Теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может подписать протокол в качестве закона.

Это событие устраняет существенное препятствие на пути вступления Швеции в НАТО, оставляя Венгрию единственным государством-членом, которому еще предстоит ратифицировать протокол. Несмотря на это, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона на переговоры об условиях вступления Швеции. Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, причем Финляндия присоединится к альянсу в апреле 2023 года.

Эрдоган первоначально выступал против заявки Швеции, ссылаясь на опасения по поводу снисходительного отношения к боевым группам. Однако Швеция ужесточила антитеррористические законы и взяла на себя обязательства по более тесному сотрудничеству с Турцией по вопросам безопасности.

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Окончательное согласие Эрдогана зависит от одобрения США на продажу Турции истребителей F-16, для рассмотрения которого Конгресс США ожидает документов. После голосования в турецком парламенте премьер-министр Швеции Кристерссон отметил, что Швеция "на один шаг ближе к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО".