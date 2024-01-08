Авиакомпания Alaska Airlines приостанавливает эксплуатацию этих самолетов после инцидента. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, все люди на борту целы.

Авиакомпания Alaska Airlines временно прекратила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента, в результате которого самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета.

Все пассажиры на борту остались целыми.Это не первый инцидент для Boeing 737 MAX 9, ранее произошло несколько авиакатастроф, в которых погибли все пассажиры.

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Авиакомпания Alaska Airlines временно прекратила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента, в результате которого один из самолетов этой модели совершил экстренную посадку в Портленде, штат Орегон. В полете авиалайнер потерял часть фюзеляжа, а также оторвалась часть стенки салона, обнажив изоляционный материал.

Пострадавших в результате происшествия нет, но если бы пассажир, сидевший у места поломки, не был пристегнут, все могло закончиться гораздо хуже.



Boeing столкнулась с серьезными проблемами в производстве и ремонте в последние годы. Кроме того, компания планировала возобновить поставки в Китай, который является вторым по величине авиарынком в мире после США.

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Однако, модель Boeing 737 MAX, которая была относительно новой и производилась с 2015 года, связана с несколькими катастрофами. В частности, в осенний период 2018 года самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море, погибли 189 человек. В марте 2019 года разбился лайнер Ethiopian Airlines, жертвами крушения стали 157 человек. После второго крушения Boeing приостановил эксплуатацию модели, но в 2020 году возобновил ее.