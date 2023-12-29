Гастон Глок, австрийский инженер, изобревший пистолет Glock, скончался в возрасте 94 лет.

Гастон Глок, австрийский изобретатель пистолета Glock, скончался в возрасте 94 лет.

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Глок родился в Австрии в 1929 году и начал свою карьеру как инженер-металлург. В 1970-х годах он начал разрабатывать новый пистолет для австрийской армии, который был бы более надежным и простым в использовании, чем существующие модели.



В 1982 году Глок выпустил свой первый пистолет, Glock 17. Пистолет был изготовлен из полимера, что делало его легким и прочным. Он также имел несколько инновационных функций, таких как ударно-спусковой механизм двойного действия, который позволял стрелять из него без необходимости взведения курка.



Пистолет Glock быстро стал популярным среди военных и правоохранительных органов по всему миру. Его также использовали преступники, что привело к его неоднозначной репутации.



Глок оставался активным в компании до самой своей смерти. Он был председателем совета директоров Glock Group, материнской компании Glock GmbH.



Компания Glock заявила, что дело жизни ее основателя будет "продолжено в его духе".

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Гастон Глок был неоднозначной фигурой, но он, несомненно, оказал большое влияние на мир стрелкового оружия. Его пистолеты Glock стали одними из самых популярных и широко используемых пистолетов в мире.