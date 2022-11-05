небольшой безопасный электромобиль, созданный с помощью 3D принтера

Издание Autonews со ссылкой на пресс-службу компании «Куаттро Моторс Рус», которая является официальным дистрибьютором автомобилей китайского производителя XEV, сообщило о начале официальных продаж электромобиля YO-YO уже в скором времени на российском авторынке.

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От остальных автомобилей он отличается тем, что будет создаваться при помощи 3D-принтера, а не выпускаться на конвейере. Размеры данного электромобиля довольно небольшие: 2495×1500×1555 мм, колёсная база 1680 мм. Автомобиль способен развить максимальную скорость всего 80 км/ч, т.к. мощность двигателя небольшая – 20 л.с. Имеется аккумуляторная батарея с тремя съёмными блоками. Её можно менять самостоятельно, а полного заряда хватит на 150 км пути – так обещает производитель. В исследовательском центре XEV на 3D-принтере печатается большая часть комплектующих этого автомобиля. Также есть предложение для покупателей кастомизировать свой YO-YO, к примеру, печать внешних элементов кузова можно заказать на своё усмотрение.

По утверждению компании, автомобиль имеет высокопрочную стальную раму, а его безопасность соответствует европейским стандартам. В салоне автомобиля могут разместиться два пассажира и даже есть место для багажа. Есть также возможность подключения к смартфону через сенсорный экран, установленный в салоне авто. Фирменное приложение автомобиля позволяет отследить все его основные параметры.

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В Европе YO-YO уже есть в продаже. Его стоимость 13,9 тыс. евро. Модель этого авто дебютировала в 2021 году и уже даже имеет обновленную версию. Но что касается России, когда именно появится автомобиль в продаже и по какой стоимости – пока не известно. Ждём.