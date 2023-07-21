Если они используются в ночное время

Как сообщают российские СМИ, депутаты Госдумы поддержали в первом чтении внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях – в перспективе автомобилистов и мотоциклистов, чьи транспортные средства издают некомфортно высокий уровень шума в ночное время, будут штрафовать в упрощенном порядке. Сумма штрафа может варьироваться в диапазоне от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от различных условий – в том числе, от региона.

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Фиксировать нарушения предполагается при помощи дорожных камер, действующих в связке со специальными шумомерами. Также сотрудники ДПС будут останавливать правонарушителей, двигающихся на автомобилях или мотоциклах со снятыми или незаконно модифицированными глушителями. Инициатива собрала положительные отзывы пользователей в социальных сетях и на тематических форумах, посвященных законодательству и праву – лихачи, гоняющие в ночное время суток на шумных автомобилях и мотоциклах, вызывают возмущение граждан, особенно с учетом того, что возмутителей спокойствия редко удается привлечь к какой-либо ответственности.