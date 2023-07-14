Он был выбран голосованием пользователей

Команда Microsoft Design сообщила о готовности перевести последующие версии пакета программного обеспечения Microsoft Office на новый шрифт по-умолчанию, который заменит применявшийся в течение многих лет Calibri. Речь идет о шрифте под названием Aptos, который был выбран в результате голосования пользователей. Ранее этот шрифт назывался Bierstadt, но был переименован.

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Известно, что Aptos разработал дизайнер Стив Маттесон – по мнению создателя, шрифт получился простым, но при этом универсальным. Он подходит для множества различных начертаний и почти всех распространенных на планете языков. Когда именно Aptos заменит Calibri – пока неизвестно, но, по данным инсайдеров, это может произойти в течение нескольких месяцев. Появятся в Microsoft Office и другие новые шрифты, при этом пользователи, привыкшие к Calibri, смогут снова установить его в качестве используемого шрифта в настройках приложений. Многие комментаторы на тематических ресурсах и в соцсетях отнеслись к новости негативно, указав, что изменения ради изменений не приводят ни к чему хорошему, а также предположив, что из-за новых шрифтов могут возникнуть проблемы совместимости.