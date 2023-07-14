Большой популярностью пользуются картинки с котами и аниме

Команда «Сбера» поделилась информацией об успехах своего проекта на основе нейросетей Kandinsky 2.2, генерирующей изображения по запросам пользователей. Всего за 24 часа было создано более 1 миллиона различных картинок, причем в топ наиболее популярных вошли такие запросы как «кот», «море» и «аниме». Обновленный сервис дает возможность создавать фотореалистичные изображения высокого разрешения, а также задавать соотношение сторон – раньше подобная функциональность была недоступна.

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Помимо всего прочего, нейросеть позволяет создавать стикеры и паки из них для мессенджера Telegram и редактировать картинки при помощи специального бота. Доступны и функции стилизации изображения, создания различных компиляций и дорисовывания недостающих частей. В отличие от большинства зарубежных аналогов, Kandinsky 2.2 полноценно поддерживает русский язык. Протестировать сервис могут все желающие. Стоит отметить, что подобными нейросетями из российских компаний занимается не только «Сбер», но, и, например, «Яндекс», а также некоторые другие фирмы, связанные с информационными технологиями.