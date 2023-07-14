Полноценный разъем им не требуется по причине задействования только 8 линий

Хорошо знакомая российским потребителям компания Palit презентовала модификации графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4060, оснащенные укороченным разъемом PCI-Express – так как данная видеокарта задействует только 8 линий, полноценный разъем ей не нужен. Несмотря на то, что он, как правило, выполняет еще и функцию укрепления конструкции, предотвращая провисание устройства, RTX 4060 Dual и StormX отличаются довольно скромными массогабаритными характеристиками, поэтому им это не требуется.

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Другие производители оснащают свои версии RTX 4060 полноразмерными разъемами PCI-Express, но электрически задействуют только половину из 16 линий. Видимо, инженеры Palit решили, что в этом нет практического смысла. Будут ли упомянутые модификации «четыре тысячи шестидесятой» стоить дешевле других – в настоящий момент неизвестно, но компания в принципе придерживается демократичной ценовой политики по сравнению, например, с ASUS, так что вероятность этого можно оценить как достаточно высокую. Возможно, в будущем опыт Palit используют и другие производители, особенно с учетом того, что в среднем и бюджетном ценовых сегментах появляется все больше видеокарт, использующих 8 линий PCI-Express.