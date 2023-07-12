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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, компания NVIDIA решила не выпускать собственную версию графического ускорителя GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ Founders Edition. Что же касается партнеров NVIDIA, таких, например, как ASUS, MSI, GIGABYTE и Palit, они, если верить информации Youtube-канала HardwareUnboxed, не планируют рассылать обозревателям образцы новой видеокарты. Такая стратегия может свидетельствовать о том, что NVIDIA и вендоры не ожидают, что спрос на RTX 4060 Ti 16 ГБ будет высоким. Согласны с подобной оценкой и эксперты – по цене модель приближается к RTX 4070, но значительно уступает ей по производительности, а потому слабо подходит для гейминга в разрешении QuadHD с выставлением максимальных настроек.
По предварительным данным, продажи RTX 4060 Ti 16 ГБ начнутся уже 18 июля. Вероятно, обзоры на нее все-таки выйдут, но желающим их написать или снять придется самостоятельно озаботиться вопросом приобретения или временного получения графического ускорителя. По данным инсайдеров, вендоры не станут выпускать большого количества модификаций новой видеокарты, ограничившись несколькими линейками. Что же касается стоимости модели – она составит 499 американских долларов. Это на 100 долларов больше, чем в случае RTX 4060 Ti 8 ГБ, и многие геймеры считают подобную наценку неоправданной, особенно с учетом невысоких цен на чипы памяти.