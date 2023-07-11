Средний размер диагонали мобильного гаджета за 5 лет значительно увеличился

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» провела исследование российского рынка мобильных устройств и выяснила, что потребители предпочитают смартфоны с диагональю экрана от 6 дюймов. Средняя диагональ экрана приобретаемого аппарата составила в первые 6 месяцев 2023 года 6.55 дюйма. Для сравнения, 5 лет назад она составляла всего 5.1 дюйма. Как подчеркивают проводившие исследование эксперты, массовый выпуск мобильных гаджетов с диагональю более 6 дюймов по факту стал отраслевым стандартом. Поэтому результаты исследования могут отображать не предпочтения потребителей, а отсутствие у них выбора.

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Самым популярным в России смартфоном, по данным исследователей, стал бюджетный аппарат китайской компании Xiaomi – речь идет о модели Xiaomi Redmi 9A с дисплеем диагональю 6,53 дюйма. Что же касается будущих лет – аналитики полагают, что средний размер диагонали экрана может продолжить расти благодаря постепенному распространених складных смартфонов. Устройства же с небольшой диагональю до 5 и даже до 6 дюймов окончательно станут нишевыми, несмотря на свою востребованность у значительной части аудитории.