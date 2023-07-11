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Информация о вспышке менингита в одном из распределительных центров Ozon уже облетела большинство российских СМИ – расходится информация о ней и в соцсетях, поскольку граждане, как и в случае COVID-19, обеспокоены тем, можно ли заразиться через посылки. Представители Роспотребнадзора и Минздрава поспешили успокоить россиян: менингит передается воздушно-капельным путем, на поверхностях же материалов возбудитель болезни сохраняет жизнеспособность в течение крайне короткого периода времени, поэтому заражение через посылки исключено.
Генерализованная форма менингита с воспалением мозговых оболочек развивается достаточно редко, тем не менее, она представляет серьезную опасность для здоровья и даже жизни. По мнению врачей, в случае распределительного центра Ozon все заболевшие общались с носителем или носителями. Заболело не менее восьми человек, из них двое погибли. Представители маркетплейса подчеркнули, что в связи с инцидентом принимаются все необходимые меры безопасности. Более 100 сотрудников были привиты от менингита, также была проведена дезинфекция склада.