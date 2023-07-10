По данным источника, Samsung решили пересмотреть все спецификации и производительность

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Как сообщает издание Business Korea, южнокорейская корпорация Samsung решила отложить разработку и выпуск собственной гарнитуры смешанной реальности. Произошло это, по данным инсайдеров, из-за анонса Apple Vision Pro – в компании намерены пересмотреть спецификации будущего решения, чтобы оно могло на равных конкурировать с моделью «яблочных» или даже превосходить ее по некоторым параметрам.

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Гарнитура смешанной реальности позволяет использовать возможности как виртуальной, так и дополненной реальности. Что же касается Apple Vision Pro – к ее особенностям относятся управление голосом, жестами и взглядом, а также инновационный пользовательский опыт и высокое качество изображения. Конкурирующая модель Samsung может базироваться на SoC Qualcomm и функционировать под управлением разработанной Google операционной системы. Дисплеи для гарнитуры, предположительно, будет выпускать китайская BOE. Выход гарнитур смешанной реальности от Apple и Samsung может ознаменовать начало нового этапа в развитии технологий виртуальной и дополненной реальности, на котором подобные устройства перестанут быть нишевыми решениями для энтузиастов, а количество контента для них значительно увеличится.