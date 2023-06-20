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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Интернет-мошенники обещают россиянам крупный заработок на оценке отелей и гостиниц
Об очередной схеме злоумышленников рассказали специалисты банка ВТБ
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Специалисты банка ВТБ рассказали о росте популярности очередной мошеннической схемы, в которой в качестве приманки используется фишинговый сервис, якобы связанный с бронированием отелей и гостиниц и оставлением отзывов о них. Жертве предлагается оценивать описания и фотографии объектов, предварительно связавшись со своим менеджером в Telegram. Менеджер, разумеется, оказывается злоумышленником, который «обрабатывает» клиента, рассказывая ему о перспективах заработка.

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В дальнейшем жертве выдается ссылка на фишинговый сайт, на котором необходимо зарегистрироваться, указав свои данные. Для того, чтобы начать «работать» на нем, гражданину приходится внести определенную сумму денег. Когда жертва выполняет задания по оценке отелей, гостиниц и интернет-магазинов, сумма на ее виртуальном внутреннем счету увеличивается, но на самом деле, эти цифры ничего не значат. Вывести «заработанные деньги» не получится, а менеджер либо пропадет, либо добавит незадачливого работника в черный список, либо будет ссылаться на «технические проблемы». Как подчеркивают эксперты по информационной безопасности, любая интернет-работа, в связи с которой от вас требуют внести какие-либо деньги, с вероятностью, близкой к 100% является мошенничеством.

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#россия #интернет #мошенники
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