А также провела сессию вопросов-ответов

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Как сообщает издание «Ведомости», в рамках мероприятия ПМЭФ-2023 политическая партия ЛДПР анонсировала ИИ на основе нейросетей «Жириновский», обученный на выступлениях парламентария. Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в 2022 году после продолжительной болезни. Он прославился хлесткими публичными высказываниями и эпатажными поступками, и был одним из наиболее ярких и запоминающихся политиков России, а также неоднократно участвовал в президентских выборах.

Во время серии вопросов и ответов ИИ назвал себя «первым цифровым учеником Жириновского», раскритиковал лидера КПРФ Геннадия Зюганова, заявив, что того нужно «отправить на дачу», а также сообщил, что будь у него тело, он взялся бы за реформирование страны во всех сферах деятельности. Ответил «первый цифровой ученик» и на вопросы об СВО: по мнению ИИ, она будет продолжаться «до восстановления мира и безопасности русских людей» и завершится успехом. Задавали нейросети и вечные вопросы, касающиеся улучшения жизни граждан. «Жириновский» считает, что для повышения уровня жизни необходимо развивать экономику и сельхозпромышленность, а также бороться с коррупцией. Главными же особенностями русской души, согласно ИИ, являются «стойкость, гостеприимство и творческий задор».

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Источник: «Ведомости».