Запаса энергии ей пока хватает только на 15 минут полета

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Летательные аппараты в виде дисков, или «летающие тарелки» часто встречаются в различных произведениях популярной культуры и в большинстве случаев ассоциируются с инопланетянами или секретными проектами тех или иных государств. Судя по всему, фотографий с летающими тарелками в ближайшие годы станет еще больше – китайская компания Shenzhen UFO Technology презентовала соответствующий летательный аппарат с шестью двигателями и шестью винтами. В настоящий момент запаса энергии аккумуляторов ему хватает всего на 15 минут, но в дальнейшем запас хода без дополнительной подзарядки может быть увеличен.

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Подробных технических характеристик будущей новинки производитель пока не приводит, но известно, что модель способна подниматься на высоту до 200 м и достигать скорости в 50 км/ч. Место в кабине предусмотрено только одно – для пилота. Также, как сообщает CNBeta, аппарат будет обладать возможностью быстрого переключения между автопилотом и ручным управлением. В каких количествах летающая тарелка будет выпускаться, когда поступит в продажу и сколько будет стоить – пока остается лишь гадать, но, скорее всего, судя по запасу хода, аппарат будет скорее достаточно дорогой имиджевой игрушкой, в отличие от многих прототипов летающих автомобелей, нацеленных на практическое применение.