Пока они носят условный характер, но смотрятся разумно

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Устройства виртуальной, дополненной и смешанной реальности, в том числле комбинации 3D-экранов и очков для них или шлемы вызывают у части людей дискомфорт, чаще всего выражающийся в появлении таких симптомов, как головокружение, тошнота, тревога и усталость глаз. Несмотря на то, что некоторые пользователи успешно адаптируются и в дальнейшем могут использовать те или иные девайсы без каких-либо проблем, другие не могут к ним полностью приспособиться.

Будущая гарнитура смешанной реальности от компании Apple, выход которой ожидается многими поклонниками «яблочных» устройств, может установить новую планку качества для VR/AR очков и шлемов. Как сообщает WCCFTech, ссылаясь на известного инсайдера Марка Гурмана, компания составила список условных противопоказаний, при наличии которых человеку следует перед использованием решения проконсультироваться к врачом. К ним относятся тревожно-фобические расстройства, в особенности сопровождающиеся дереализацией или деперсонализацией, болезнь Меньера, СДВГ, эпилепсия, мигрени, посттравматическое стрессовое расстройство и даже беременность.

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Вероятно, Apple хочет обезопасить не только своих клиентов, но и себя – в США и странах Евросоюза компания может стать столкнуться с судебными исками на многомиллионные суммы, если гарнитура приведет к доказанному ухудшению здоровья кого-либо из пользователей. Стоит отметить, что последствия долговременного и частого использования устройств виртуальной, дополненной и смешанной реальности пока изучены недостаточно – медицинские исследования на эту тему ведутся, но в малых объемах и на небольших выборках.