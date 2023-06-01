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По информации экспертов аналитической компании TrendForce, выручка крупнейших производителей чипов флеш-памяти продолжает падать, несмотря на искусственное сокращение частью компаний объемов выпуска продукции – основной причиной этого является низкий спрос, из-за которого чипы DRAM и NAND большинства типов стоят крайне дешево. За квартал совокупный доход рынка флеш-памяти снизился на 16% и составил порядка 8.63 миллиардов долларов США.
Особенно значительно снизился спрос на память на рынке ПК – как отмечают специалисты TrendForce, во многом из-за этого SK Group и Western Digital потеряли более, чем 20% своих доходов. При этом южнокорейская корпорация Samsung, опираясь на по-прежнему высокий спрос на рынках серверов, лэптопов и мобильных устройств, в отличие от своих конкурентов, не снижает, а наращивает объемы производства чипов, что приводит к дальнейшему снижению их стоимости. Так, средняя цена NAND-памяти за квартал уменьшилась на 18.3%, уменьшилась и прибыль соответствующего подразделения Samsung.
В ближайшие месяцы TrendForce прогнозирует увеличение спроса на DRAM и NAND память, что, впрочем, не приведет к мгновенному росту цен на нее – складские запасы соответствующих чипов еще достаточно велики. Эксперты ожидают снижения стоимости NAND еще на 8% при увеличении поставок на 5%. Что же касается перспектив для роста цен – о них пока говорить рано, хотя некоторые аналитики и инсайдеры из других компаний осторожно говорят о четвертом квартале текущего года или первом квартале следующего.