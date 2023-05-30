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Как сообщают СМИ, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в рамках встречи с главой российского Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос создания в рамках Союзного государства единой валюты. По мнению белорусского лидера, это непростой процесс, который вряд ли можно считать быстро реализуемым. Лукашенко считает, что для введения общей валюты необходим более глубокий уровень интеграции, а также определенности – например, по поводу того, как будет производиться эмиссия.
Ранее упомянутый вопрос обсуждался, например, в 2021 году – тогда представители как России, так и Белоруссии говорили о преждевременности практических шагов по вводу единой валюты. Как подчеркнул тогда президент РФ Владимир Путин, показатель интеграции в рамках Союзного государства уступает, например, европейскому в рамках ЕС, что же касается взаимодействия в финансовой сфере – для начала необходимо привести к общему знаменателю соответствующие законодательные нормы, включая налоговое и таможенное право. Как считают эксперты, в настоящий момент вопрос работы над созданием единой валюты в РФ и РБ отложен на неопределенный срок в свете наличия более насущных проблем.