По мнению белорусского лидера, это непростой процесс

реклама

Как сообщают СМИ, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в рамках встречи с главой российского Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос создания в рамках Союзного государства единой валюты. По мнению белорусского лидера, это непростой процесс, который вряд ли можно считать быстро реализуемым. Лукашенко считает, что для введения общей валюты необходим более глубокий уровень интеграции, а также определенности – например, по поводу того, как будет производиться эмиссия.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Ранее упомянутый вопрос обсуждался, например, в 2021 году – тогда представители как России, так и Белоруссии говорили о преждевременности практических шагов по вводу единой валюты. Как подчеркнул тогда президент РФ Владимир Путин, показатель интеграции в рамках Союзного государства уступает, например, европейскому в рамках ЕС, что же касается взаимодействия в финансовой сфере – для начала необходимо привести к общему знаменателю соответствующие законодательные нормы, включая налоговое и таможенное право. Как считают эксперты, в настоящий момент вопрос работы над созданием единой валюты в РФ и РБ отложен на неопределенный срок в свете наличия более насущных проблем.