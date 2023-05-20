Компания принесла извинения за неожиданную проблему

Как сообщает популярный ресурс Tom's Hardware, 16 мая пользователи многих роутеров тайваньской компании ASUS столкнулись с неожиданной проблемой – их устройства стали произвольно отключаться от интернета. На изучение бага и выпуск обновления, исправляющего его, производителю понадобилось около 2 дней – 19 мая ASUS принесла клиентам официальные извинения и отметила, что дело было в конфигурационном файле обновленной версии прошивки.

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Как предположили на Reddit, ошибка могла быть связана с прошивкой не непосредственно роутеров, а встроенной в них утилиты безопасности AiProtection, которая обновляется значительно чаще – свежий файл с базой определения угроз скачивается автоматически. AiProtection может автоматически блокировать доступ ко внесенным в «черный список» ресурсам, распространяющим вредоносное ПО, а также предотвращать определенные типы сетевых атак. Сама ASUS не подтвердила и не опровергла эту гипотезу – согласно официальным разъяснениям компании, проблема должна исчезнуть после перезагрузки роутера, если же это не поможет – необходимо сбросить настройки до заводских и заново загрузить и установить файл конфигурации.