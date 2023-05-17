Впрочем, никуда не делись и фишинговые схемы с использованием соцсетей и мессенджеров

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Как сообщает «Лаборатория Касперского», в первом квартале 2023 года на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло число пользователей, которым поступали звонки с неизвестных номеров, которые могут потенциально расцениваться как мошеннические. Как отмечают специалисты по информационной безопасности, в нынешнем году большой популярностью пользуется схема со звонками якобы от сотрудников банка, которые сообщают жертве о поступившей «заявке на смену номера», привязанного к приложению или к банковским счетам и картам. В ходе диалога злоумышленники выманивают у гражданина конфиденциальные и платежные данные.

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Активно эксплуатируют мошенники и актуальную новостную повестку – например, тему призыва и военных сборов. Также, по данным экспертов, чаще стали использоваться сложные схемы с участием нескольких человек, отыгрывающих роли, например, сотрудника банка и следователя полиции. Большим подспорьем для злоумышленников стали утечки баз данных, допущенные в прошлом и нынешнем году крупными российскими компаниями – втереться к человеку в доверие, зная его ФИО, дату рождения, домашний адрес и прочую информацию гораздо проще, чем если подобных сведений нет.