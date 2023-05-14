Он четвертый день не появляется на публике

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Как сообщают СМИ и тематические телеграм-каналы, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко может быть тяжело болен – он более четырех дней не появлялся на каких-либо мероприятиях. Ранее белорусский лидер выходил в свет на параде в честь Дня Победы 9 мая, но и тогда многие обратили внимание на тревожные сигналы, могущие свидетельствовать о его плохом самочувствии. Так, до могилы Неизвестного солдата на машине везли только президента РБ, не присутствовал Лукашенко и на торжественном обеде, а на его руке был замечен бинт, возможно, скрывающий капельницу или синяк после нее.

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Официально слухи о болезни президента Белоруссии не комментируются, но в телеграм-каналах пишут, что 9 мая в аэропорту кортеж Лукашенко якобы сопровождал медицинский автомобиль. Также внушает опасения, что президент не стал обращаться с речью в Минске в День Победы, лишь возложив венок к памятнику. Речь произнес министр обороны. Сами жители столицы относятся к слухам о болезни Лукашенко по-разному – кто-то предполагает, что президент просто перенес простуду или другое легкое заболевание, а кто-то считает, что речь идет о более серьезных проблемах со здоровьем, учитывая, что политик не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны сегодня, 14 мая.