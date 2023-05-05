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Как сообщают российские СМИ, неизвестные злоумышленники стали наклеивать на прокатные электросамокаты в Москве поддельные QR-коды – сервисы кикшеринга уже в курсе ситуации и рекомендуют использовать для сканирования не любые приложения, а исключительно фирменные. Фальшивые QR-коды могут использоваться для хищения личных данных, а иногда и для попыток кражи денежных средств.
Так, представители сервиса Whoosh уточнили, что сотрудники компании регулярно удаляют с самокатов фальшивые QR-коды, дополнительным же фактором защиты служит само приложение – оно не примет «подделку». При этом сторонний софт для чтения QR-кодов, скачанный, например, из Google Play или App Store, воспроизведет и мошеннический код, поскольку нацелен на чтение любых, а не только относящихся к аренде средств индивидуальной мобильности. Напомнили, что сканировать QR-код необходимо исключительно при помощи фирменного приложения и в сервисе «Яндекс Go». Как считают эксперты, представители сервисов кикшеринга или уже обратились в правоохранительные органы, или обратятся в ближайшее время – обилие в Москве камер и иных систем безопасности с высокой вероятностью позволит установить личности злоумышленников.