От заразного и быстро мутирующего вируса погибло не менее 20 миллионов человек

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Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус официально объявил, что для коронавируса COVID-19 отменен статус пандемии. По мнению чиновника, от заразного и быстро мутирующего вируса, а также связанных с ним причин погибло не менее 20 миллионов человек, а справиться с пандемией позволили героические действия врачей, адекватные меры со стороны правительств, а также люди, заботящиеся об общественной безопасности, порой даже в ущерб личным интересам.

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Глава ВОЗ подчеркнул, что отмена статуса пандемии не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу. Согласны с ним также врачи и эксперты: COVID-19 продолжает мутировать, и, хотя мутации эти в основном направлены в сторону увеличения заразности, но при этом снижения тяжести симптомов и смертности, никто не может дать гарантии, что в будущем не появится еще один штамм, подобный «дельте», с высокой вероятностью вызывающий тяжелую пневмонию. В некоторых странах ситуация остается тяжелой, также в части государств по-прежнему действуют связанные с COVID-19 ограничения. При этом некоторые специалисты, отдавая дань памяти погибшим и помня о пострадавших, осторожно говорят и о плюсах, которые принесла человечеству пандемия. Ее можно считать своего рода «учениями» на случай быстрого распространения еще более серьезного заболевания. Также стоит отметить, например, невероятно быструю разработку эффективных вакцин, развитие служб доставки товаров и нормализацию отношения к удаленной работе, которая до COVID-19 многими воспринималась как «несерьезная» и «неполноценная».