Приложение перестанет работать в РФ до 30 июня

Как сообщает издание «Ведомости», компания VK работает над созданием «отечественного аналога Tinder», для использования которого будет необязательно иметь аккаунт в социальной сети «Вконтакте». Здесь стоит напомнить, что оригинальный сервис знакомств Tinder решил свернуть свою работу в России – приложение и веб-версия станут недоступны до 30 июня текущего года.

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В самой VK слухи пока официально не комментируют, но журналисты пообщались с несколькими инсайдерами, которые подтвердили, что работы действительно ведутся. Уход Tinder освободит на российском рынке приложений для знакомств значительную нишу, которую VK с высокой долей вероятности сможет занять благодаря огромным финансовым, человеческим и техническим ресурсам. По мнению многих экспертов, разработка российских аналогов зарубежных и международных сервисов – логичный шаг в условиях санкций и сворачивания работы в стране многих проектов. Тем не менее, некоторые специалисты выражают опасения, что подобная тенденция в итоге приведет к изоляции и обособливанию Рунета, что негативно скажется на качестве контента в нем и свободе доступа к информации. В России уже сейчас заблокировано множество ресурсов, включая крупные проекты, и с каждым месяцем уровень цензуры лишь нарастает.