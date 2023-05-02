В корпорации боятся утечки ценной информации

Как сообщает Bloomberg, южнокорейская корпорация Samsung запретила своим сотрудникам взаимодействовать с рабочих девайсов с чат-ботами на основе нейросетей, такими, как ChatGPT или Google Bard. Рекомендует компания ограничить использование подобных проектов и на персональных гаджетах. Подобное решение принято в связи с выявленными случаями передачи работниками конфиденциальной информации на сервера сторонних фирм в ходе общения с теми или иными чат-ботами.

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Дополнительно сотрудникам предписано внимательно следить за тем, какие данные они передают чат-ботам со своих персональных устройств и не компрометировать служебную информацию или сведения, связанные с интеллектуальной собственностью Samsung.. Компания даже провела внутренний опрос и выяснила, что почти две трети работников считают, что через подобный канал могут быть организованы утечки данных. Разделяют беспокойство руководства Samsung и во многих других крупных технологических корпорациях – вероятно, скоро ограничения, касающиеся использования на рабочем месте чат-ботов, будут введены в значительной части фирм.