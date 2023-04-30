Суд решил, что полная блокировка мессенджера не является разумной и целесообразной

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, в Бразилии разблокировали популярный мессенджер Telegram – он оставался заблокированным на протяжении примерно трех суток. Судья Флавио Лукас признал значительное распространение приложения на территории страны и решил, что «бан» мессенджера не является рациональным решением, нецелесообразен и ставит под угрозу возможность общения миллионов людей. При этом другое требование, касающееся ежедневно нарастающего на 200 тысяч долларов штрафа, осталось в силе.

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Здесь следует пояснить: бразильские правоохранительные органы обратились к Telegram с требованием выдать данные администраторов каналов и чатов, якобы распространяющих неонацистский контент. При этом по мнению основателя мессенджера Павла Дурова, одна из миссий Telegram – сохранение конфиденциальности и свободы слова. Дуров пояснил, что среди запрошенных правоохранителями данных были и такие, которые невозможно получить с чисто технической точки зрения, и намеревался обжаловать блокировку, но решение о разблокировке было принято быстрее, чем ожидалось. Большинство экспертов, юристов и правозащитников приветствовали «разбан» Telegram – мнение о недопустимости блокировки интернет-ресурсов является в профессиональной среде преобладающим.