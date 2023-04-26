Он включил в число истцов еще и компанию NetEase

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Несколько дней назад многие китайские, а вслед за ними и мировые СМИ и профильные ресурсы сообщили, что компания NetEase якобы решила отсудить у Blizzard Entertainment, игры которой выпускала в стране 14 лет, более 43 миллионов долларов США. Как выяснилось, судебный иск действительно был, но фирма, вероятно, к нему непричастна – как суды, так и журналистов ввел в заблуждение некий недовольный геймер, которого зовут Ян Цзюнь. Иск подал именно он, но в число истцов включил еще и NetEase. Как это произошло – в настоящий момент выясняется, за восстановление же истины следует благодарить популярный ресурс Wowhead, посвященный игре World of Warcraft и не только ей.

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Сообщается, что Ян Цзюнь судится с компаниями не в первый раз – в 2019 году он подавал иск к самой NetEase, требуя компенсировать ему игровое время в WoW, но потерпел неудачу. Как пишет портал PC Gamer, является ли нынешний курьезный инцидент результатом бюрократической ошибки, только предстоит выяснить. Сама компания Blizzard заверила журналистов, что пока не получала никаких исков, но «остается верной обслуживанию китайских игроков и защите их интересов». Здесь стоит уточнить, что проекты Blizzard недоступны в Поднебесной с 23 января текущего года – кто виноват в этом больше, сама компания, или бывший издатель ее игр в Китае, NetEase, установить не представляется возможным, но факт остается фактом: бизнес-партнеры не смогли договориться.