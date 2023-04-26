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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Китайский геймер подал в суд на Blizzard и запутал местные суды и СМИ
Он включил в число истцов еще и компанию NetEase
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Несколько дней назад многие китайские, а вслед за ними и мировые СМИ и профильные ресурсы сообщили, что компания NetEase якобы решила отсудить у Blizzard Entertainment, игры которой выпускала в стране 14 лет, более 43 миллионов долларов США. Как выяснилось, судебный иск действительно был, но фирма, вероятно, к нему непричастна – как суды, так и журналистов ввел в заблуждение некий недовольный геймер, которого зовут Ян Цзюнь. Иск подал именно он, но в число истцов включил еще и NetEase. Как это произошло – в настоящий момент выясняется, за восстановление же истины следует благодарить популярный ресурс Wowhead, посвященный игре World of Warcraft и не только ей.

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Сообщается, что Ян Цзюнь судится с компаниями не в первый раз – в 2019 году он подавал иск к самой NetEase, требуя компенсировать ему игровое время в WoW, но потерпел неудачу. Как пишет портал PC Gamer, является ли нынешний курьезный инцидент результатом бюрократической ошибки, только предстоит выяснить. Сама компания Blizzard заверила журналистов, что пока не получала никаких исков, но «остается верной обслуживанию китайских игроков и защите их интересов». Здесь стоит уточнить, что проекты Blizzard недоступны в Поднебесной с 23 января текущего года – кто виноват в этом больше, сама компания, или бывший издатель ее игр в Китае, NetEase, установить не представляется возможным, но факт остается фактом: бизнес-партнеры не смогли договориться.

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#китай #blizzard #законодательство #суд #netease
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Зю
08:52
Потому что интеловские 10нм+++++++ под видом "Intel 4" приходится с завода разгонять под 400W, чтобы составить хоть какую-то конкуренцию.
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FelsheR-BAN100808
08:33
Все равно и процы и видюхи последних поколений андервольтят. Разгон забыт... разгон примерно как сайт оверклокер.ру, вроде бы и есть, а на самом деле нет.
Настольные процессоры Intel Core 14-го поколения Meteor Lake-S могут не получить возможности разгона
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