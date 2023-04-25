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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Cisco считает, что чат-боты на основе нейросетей могут успешно использоваться для фишинговых атак
Причем проводиться такие атаки могут массово
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Как сообщает Bloomberg, специалисты по информационной безопасности компании Cisco Systems прогнозируют, что чат-боты на основе нейросетей, подобные ChatGPT, в будущем могут массово использоваться для фишинговых атак, причем противостоять подобным атакам будет достаточно сложно, поскольку нейросети с каждым годом будут становиться все совершеннее. Возможно, бизнесу даже придется внедрять новые средства защиты.

По данным издания, около 80% успешных атак, предусматривающих незаконное получение доступа к компьютерным информационным системам, уже сейчас так или иначе эксплуатируют методы фишинга – здесь можно вспомнить рассылку писем и сообщений с вредоносными ссылками, а также социальную инженерию. Например, злоумышленник может выдать себя за сотрудника компании и отправить бухгалтеру документ со встроенными в него хакерскими скриптами.

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По мнению экспертов Cisco, чат-боты на основе нейросетей смогут персонализировать письма и сообщения, а также не будут допускать характерных для многих людей грамматических и орфографических ошибок. Также чат-боты уже сейчас могут имитировать определенный стиль речи, поэтому условный ChatGPT может выдать себя за профессионального, высококвалифицированного и вызывающего доверие коллегу, что повышает вероятность успеха фишинговой атаки.

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#chatgpt #нейросети #cisco #фишинг #чат-боты
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Mur
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А как можно получить "большую маржу" с того, что никто не будет покупать? 4070 выпустили, она никому не нужна, имеет гробы-охлаждение, ценник около 4070 ti. Так зачем выпускать то, что не принесет это...
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Наоборот хорошо когда тепло не теряешь ночью лежать в снегу самое то
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ZOSY
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Seln
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Дмитрий
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Капитализм. В первую очередь им нужна большая маржа. Они не думают что покупателю что то надо. Они только с калькулятором сидят считают, с чего больше заработают то и клепают.
NVIDIA может приостановить поставки GPU для видеокарт GeForce RTX 4070
Илья Ярошевич
15:55
Пиздеж....
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