Причем проводиться такие атаки могут массово

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Как сообщает Bloomberg, специалисты по информационной безопасности компании Cisco Systems прогнозируют, что чат-боты на основе нейросетей, подобные ChatGPT, в будущем могут массово использоваться для фишинговых атак, причем противостоять подобным атакам будет достаточно сложно, поскольку нейросети с каждым годом будут становиться все совершеннее. Возможно, бизнесу даже придется внедрять новые средства защиты.

По данным издания, около 80% успешных атак, предусматривающих незаконное получение доступа к компьютерным информационным системам, уже сейчас так или иначе эксплуатируют методы фишинга – здесь можно вспомнить рассылку писем и сообщений с вредоносными ссылками, а также социальную инженерию. Например, злоумышленник может выдать себя за сотрудника компании и отправить бухгалтеру документ со встроенными в него хакерскими скриптами.

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По мнению экспертов Cisco, чат-боты на основе нейросетей смогут персонализировать письма и сообщения, а также не будут допускать характерных для многих людей грамматических и орфографических ошибок. Также чат-боты уже сейчас могут имитировать определенный стиль речи, поэтому условный ChatGPT может выдать себя за профессионального, высококвалифицированного и вызывающего доверие коллегу, что повышает вероятность успеха фишинговой атаки.