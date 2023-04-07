Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Курс доллара превысил 82 рубля, евро – 90 рублей, цифровая техника дорожает
А покупатели, планировавшие приобрести что-либо к лету, недовольны
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Вчера, 6 апреля, курс доллара впервые с апреля 2022 года превысил психологически важную отметку в 80 рублей, а сегодня, 7 апреля, торгуется уже более, чем за 82 рубля, при этом курс евро и вовсе достиг 90 рублей. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, колебания курса национальной валюты связаны с изменением баланса импорта и экспорта, при этом ЦБ не ставит никаких границ. Ресурс «Банки.ру» пишет, что согласно словам Силуанова, из-за повышения стоимости нефти в дальнейшем рубль снова укрепится.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По мнению некоторых экспертов, в ближайшие несколько недель Центробанк действительно может смотреть на слабеющий рубль «сквозь пальцы», и российская национальная валюта может ослабнуть даже до уровня 84-85 единиц за доллар. При этом отечественные ритейлеры, разумеется, этим воспользуются, и поднимут цены, ждать же их снижения придется достаточно долго, даже если рубль снова укрепится. Как сейчас справедливо пишут многие комментаторы, лучшим за последние пару лет периодом для приобретения цифровой и бытовой техники был последний квартал 2022 года, сейчас же ждать низких цен явно не приходится. При это власти все-таки вряд ли допустят бесконтрольное ослабление рубля: практически все аналитики уверены, что если курс достигнет 85 единиц за доллар, то будут приниматься определенные меры – сначала словесные, а потом и финансово-экономические.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#доллар #валюта #курс доллара #евро #курс рубля #курс евро
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Чем грозит экономике США банкротство 3 крупных банков
ЕЦБ повысил ставки, невзирая на недавние потрясения на рынках
Курс доллара впервые с апреля 2022 года превысил 80 рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
28
Представлена электронная книга Kobo Elipsa 2E с магнитным стилусом
1
Украинские инженеры превращают Leopard-2А4 во Франкенштейна – зачем на танк ставят советскую броню
13
В Бахмуте из-за плотного артиллерийского огня ЧВК "Вагнер" бойцы ВСУ вынуждены скрываться в подвалах
2
Шольца обвиняют в налоговом мошенничестве на сумму 30 миллиардов евро
5
Пригожин лично поработал оператором колл-центра ЧВК "Вагнер" и собеседовал кандидата
1
Украина получит 14 польских МиГов, но только не прошедших процесс модернизации по стандартам НАТО
2
Минобороны России модернизирует свои системы ПВО и ПРО до конца 2023 года
+
У Зеленского заявили, при каких обстоятельствах Украина готова к переговорам с Россией по Крыму
8
Старые модели iPhone и iPad могут потерять доступ к важным сервисам
1
Бахмутский гарнизон ВСУ может попасть в два котла в течение трёх-четырёх недель
5
Cisco утилизировала компьютерной техники на 2 000 000 000р, не желая продавать её покупателям в РФ
28
Рубль ослаб до показателей апреля 2022 года
13
Возле торгового центра на северо-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли более 20 гранат
2
Собянин перенёс место строительства мечети в Москве и назвал её размеры
10
Intel прекращает выпуск процессоров 11-го поколения серии Tiger Lake
+
Авианосцы США и Китая синхронным курсом идут к берегам Тайваня
5
Энтузиасты создали загрузочный образ Windows 11, который помещается на DVD-диск и занимает 4 Гб ОЗУ
5
Украинские военные вынуждены выбираться из Бахмута по утопающей в грязи грунтовой дороге
2
США пытаются решить проблему прекращения работы ряда терминалов Starlink на Украине
1

Популярные статьи

Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
32
Заработок в Steam, как пассивный доход для начинающих
23
"Солнцепеки" ВДВ испепелили опорные пункты боевиков под Кременной и Угледаром
21
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
29
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
24
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
76
В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния
11
США негодуют: Иран в ближайшие дни получит 16 истребителей Су-35 Flanker, построенных для ВВС Египта
2
NYT раскрыл секретные планы украинского наступления – 200 000 бойцов и 2000 бронированной техники
3
О необходимости введения в России смертной казни
24

Сейчас обсуждают

kurar73
12:08
про тяо забыли? 10 килотонн сразу всех успокоит, многих навечно
NYT раскрыл секретные планы украинского наступления – 200 000 бойцов и 2000 бронированной техники
Kira625
12:00
> Чуть ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс постоянно наблюдает за ситуацией, и не рекомендует Китаю поддерживать Россию как в экономическом, так и в военном плане. И с какого перепу...
МИД Китая призывает взять НАТО ответственность за украинский кризис
Priston
11:59
И что эти вменяемые конторы юзать будут? С таким отношением, ни одна нормальная фирма не появиться на территории РФ.
Cisco утилизировала компьютерной техники на 2 000 000 000р, не желая продавать её покупателям в РФ
Big Gnom
11:57
Даааа, Золотая орда опять вернулась на Русь. История опять повторяется.
Си Цзиньпин уделил президенту Франции чуть польше получаса чистого времени
Big Gnom
11:55
Нет, беда веками одна! ДУРАКИ! Как же вам не знать? С вашим-то большим опытом! В зеркало смотрели сегодня? Кривое оно? Можете не отвечать! Ваш ответ, умные люди наперед знают!
Си Цзиньпин уделил президенту Франции чуть польше получаса чистого времени
Газгкулл Маг Урук Трака
11:51
И в linux софт спокойно ставится с флэшки, кидаешь iso с дистром на флэшку и делаешь его локальным репозиторием. Да и софт не из реп спокойно запускается с флэшки. А ещё в linux есть контейнерпы типа ...
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
Alex-IT
11:50
В этой игре много разного оружия, как и в фильме.
Пулемёт Печенег и его эволюция
Люцифер Денница
11:48
Пф , 6сек хватило. Всегда отсюда скачиваю. всегда самые последние версии игр. https://byrut.org/16291-total-war-warhammer-3.html
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
Эовейн Триада
11:40
Ну значит ты эти 2 игры не получал просто изначально. А самый смех в World of Warcraft отобрали у персонажей лишнии 4 слома в сумках. Их дали за приложение на телефон по защите акка, но теперь прилож...
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
Эовейн Триада
11:38
Стим тоже самое, как Эпики. Я покупаю только в VK Play, там принимают наши карты.
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем