реклама
Вчера, 6 апреля, курс доллара впервые с апреля 2022 года превысил психологически важную отметку в 80 рублей, а сегодня, 7 апреля, торгуется уже более, чем за 82 рубля, при этом курс евро и вовсе достиг 90 рублей. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, колебания курса национальной валюты связаны с изменением баланса импорта и экспорта, при этом ЦБ не ставит никаких границ. Ресурс «Банки.ру» пишет, что согласно словам Силуанова, из-за повышения стоимости нефти в дальнейшем рубль снова укрепится.
По мнению некоторых экспертов, в ближайшие несколько недель Центробанк действительно может смотреть на слабеющий рубль «сквозь пальцы», и российская национальная валюта может ослабнуть даже до уровня 84-85 единиц за доллар. При этом отечественные ритейлеры, разумеется, этим воспользуются, и поднимут цены, ждать же их снижения придется достаточно долго, даже если рубль снова укрепится. Как сейчас справедливо пишут многие комментаторы, лучшим за последние пару лет периодом для приобретения цифровой и бытовой техники был последний квартал 2022 года, сейчас же ждать низких цен явно не приходится. При это власти все-таки вряд ли допустят бесконтрольное ослабление рубля: практически все аналитики уверены, что если курс достигнет 85 единиц за доллар, то будут приниматься определенные меры – сначала словесные, а потом и финансово-экономические.