Судебный процесс будет проходить в США

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Федеральная торговая комиссия США рекомендовала подать на Amazon иск в суд – по версии ведомства, компания собирает информацию о детях в возрасте до 13 лет без получения согласия их родителей при помощи голосового помощника Alexa. Как пишет Bloomberg, иск от американского Минюста с высокой вероятностью будет подан уже в апреле, или, в крайнем случае, в мае.

История с умными колонками Amazon тянется как минимум с 2019 года – тогда сразу несколько правозащитных организаций обратились к регуляторам с просьбой провести проверку и выяснить, не нарушает ли Alexa права детей на неприкосновенность частной жизни. По мнению активистов, компания не только собирала записи голосов несовершеннолетних и хранила их в течение неопределенного срока, но и не давала пользователям удобных инструментов по удалению их данных.

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Как считают некоторые юристы, Amazon может грозить крупный штраф – до 50 тысяч долларов за каждый случай злоупотребления. Пока рекордная сумма, которую пришлось выплатить за нарушение закона COPPA, составляет 275 миллионов долларов – речь идет об игре Fortnite и компании Epic Games. При этом судебное разбирательство может идти годами – необходимо выяснить все обстоятельства, связанные с использованием Alexa.