Причем используя лишь предоставляемые производителем материнской платы средства

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Как выяснил основатель ресурса Igor’s Lab Игорь Валлосек, неопытные пользователи AMD Ryzen 7 5800X3D могут легко вывести свои процессоры из строя, используя штатные средства, предоставляемые производителями материнских плат – ASUS, MSI, GIGABYTE, ASRock и другими. Речь идет о поставляющихся компаниями утилитах, таких, как MSI Center. Если в BIOS увеличение напряжения для 5800X3D заблокировано, поскольку может повредить дополнительный кэш, то используя подобное ПО, пользователь может увеличить напряжение сверх безопасного порога, что приведет к выходу CPU из строя.

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С целью эксперимента Валлосек поднял напряжение питания процессора выше 1.3В, после чего система перестала загружаться. Как выяснилось, экземпляр стал неработоспособен, и если специалист знал, что он делает, то пользователь, не обладающий такими познаниями, может вывести напряжение за опасный предел случайно. В этом же месяце произошел схожий случай – известный оверклокер Роман Хартунг повысил напряжение на процессоре Ryzen 9 7950X3D до 1.5В, и от выхода из строя модель не спасло даже охлаждение жидким азотом. Многие компьютерщики уже высказались на тематических форумах и в социальных сетях – согласно мнению большинства из них, производителям материнских плат стоит обновить свое программное обеспечение и не делать доступными опасные настройки, или, по крайней мере, скрывать их за предупреждениями или в особых подменю.