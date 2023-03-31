Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Неопытные оверклокеры могут легко вывести из строя процессор AMD Ryzen 7 5800X3D
Причем используя лишь предоставляемые производителем материнской платы средства
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Как выяснил основатель ресурса Igor’s Lab Игорь Валлосек, неопытные пользователи AMD Ryzen 7 5800X3D могут легко вывести свои процессоры из строя, используя штатные средства, предоставляемые производителями материнских плат – ASUS, MSI, GIGABYTE, ASRock и другими. Речь идет о поставляющихся компаниями утилитах, таких, как MSI Center. Если в BIOS увеличение напряжения для 5800X3D заблокировано, поскольку может повредить дополнительный кэш, то используя подобное ПО, пользователь может увеличить напряжение сверх безопасного порога, что приведет к выходу CPU из строя.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

С целью эксперимента Валлосек поднял напряжение питания процессора выше 1.3В, после чего система перестала загружаться. Как выяснилось, экземпляр стал неработоспособен, и если специалист знал, что он делает, то пользователь, не обладающий такими познаниями, может вывести напряжение за опасный предел случайно. В этом же месяце произошел схожий случай – известный оверклокер Роман Хартунг повысил напряжение на процессоре Ryzen 9 7950X3D до 1.5В, и от выхода из строя модель не спасло даже охлаждение жидким азотом. Многие компьютерщики уже высказались на тематических форумах и в социальных сетях – согласно мнению большинства из них, производителям материнских плат стоит обновить свое программное обеспечение и не делать доступными опасные настройки, или, по крайней мере, скрывать их за предупреждениями или в особых подменю.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессор #cpu #ryzen 7 5800x3d
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

GIGABYTE представила материнские платы A620M GAMING X и X AX с радиаторами для VRM и M.2 накопителя
ASUS представила матплаты серий TUF Gaming и Prime на базе чипсета AMD A620 и сообщила их ценники
Стоимость материнских плат на основе чипсета A620 стартует с отметки в $85 — AMD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
112
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
13
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
24
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
11
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
5
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
4
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
10
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Словацкие истребители МиГ-29, переданные Украине, уже замечены в Харьковской области
4
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
В США испытали управляемый подкалиберный артиллерийский снаряд 155-мм дальностью 110км
28
Китайская хакерская группа RedGolf может спонсироваться Китаем
+
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
МАГАТЭ не видит возможности защитить Запорожскую АЭС из-за увеличения концентрации военных
3
Почему видеокарты AMD продаются хуже NVIDIA, и кто на самом деле делает лучшие видеокарты на рынке
22
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
21
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
96
Убыток компании «Вкусно – и точка» составил 11,3 млрд руб. за первый год работы
50
Россия договаривается с КНДР о военных поставках в обмен на еду - Белый дом
16
Франция отказала Украине в экстрадиции украинского миллиардера из-за необъективных судов
1

Популярные статьи

11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году
18
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
24
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
50
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
141
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
57
EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр
32
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
44
Разделение Alibaba решило загадку Джека Ма – Asia Times
1
Как умер жанр комедий в 21 веке - о причинах, скандалах, расследованиях
12
MSI Vigor GK30 RU - надежная и недорогая плунжерная клавиатура для нетребовательного геймера
8

Сейчас обсуждают

Люцифер Денница
18:06
Красава Китай, не ожидал такую поддержку .думал как и все остальные куколды будут Америке подлизывать ради iphoneчика. Пускай пиндосы сидят на своём острове, и воюют с Мексикой и Канадой, вообще возо...
Си Цзиньпин призвал страны Азии противостоять гегемонии
deinstalation
18:04
это у гигбрейн нужно спрашивать, знает ли оно хоть что-то об ит
GeekBrains совместно с командой исследований VK провели опрос об осведомленности россиян об ИТ
Лев корл
18:03
У Амд и раньше были проблемы с этим... еще когда был AthlonXP, биатлон (AthlonX2) Нам чувак на Савке знакомый из ремонта ПК сказал тогда, не помню в каком году, в начале века, когда у АМД как раз выше...
Неопытные оверклокеры могут легко вывести из строя процессор AMD Ryzen 7 5800X3D
kitava
18:03
Да он может хоть в млрды раз бы больше пока у США печатный станок. А печатный станок у них был до тех пор пока страны торговлю в долларах между собой вели. А сейчас простите секвест предстоит.
В новой Концепции внешней политики РФ в приоритетах обозначено крушение западной гегемонии в мире
Люцифер Денница
18:02
Да мне пофигу, я на Сахалине живу. А вы там в своей в Москве сами разбираетесь
Премьер Венгрии заявил, что ЕС близок к отправке «миротворцев» на Украину
Евгений Сом
18:02
там еще и памяти всего 4 гига. Обрезки из обрезков.
11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году
Олег Власов
18:00
Шо с лицом? Будет посмертный звериный оскал капитализма.
Будут законной целью: Медведев прокомментировал возможную отправку «миротворцев» НАТО на Украину
Bernigan
18:00
Гдеее млть, где 12100F сливает почти млть везде, когда пишешь куйню какую нибудь, подкрепляй доказательствами дегрод куев, достали вскукареки, перетерпел млть когда дегроды про 3600 быстрее стали зали...
11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году
Андрей Поджунас
17:57
уже месяц сам юзаю, доволен как слон)) по параметрам - на уровне 2070 SUPER и 3060
ASUS представила матплаты серий TUF Gaming и Prime на базе чипсета AMD A620 и сообщила их ценники
dmitry07
17:57
"Ложь, повторенная многократно, становится правдой" - Йозефф Геббельс.
В новой Концепции внешней политики РФ в приоритетах обозначено крушение западной гегемонии в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем