От другого автомобиля оторвалось колесо

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В настоящий момент системы автоматической помощи водителю далеко не всегда справляются со сложными дорожными ситуациями, тем не менее, как рассказал в социальной сети Twitter один из владельцев электромобиля Tesla, иногда автоматика способна оперативно и при этом безопасно для водителя реагировать на нестандартные ДТП. Так, в рассматриваемом случае у одного из движущихся впереди авто оторвалось колесо, из-за неудачного столкновения с которым хэтчбек KIA темного цвета подлетел в воздух.





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По словам водителя, его электрокар автоматически изменил траекторию движения так, чтобы избежать столкновения с продолжающим катиться навстречу колесом – сам водитель не крутил руль. Если эта история не является полностью или частично вымышленной, то в этой непростой ситуации система помощи водителю сработала корректно и помогла предотвратить серьезное ДТП. Кстати, как сообщают СМИ, с водителем KIA все в порядке – он получил незначительные повреждения после полета авто с падением на крышу, но после этого самостоятельно вышел из машины. В конечном счете, как пишет Electrek, все окончилось благополучно, хотя подобная ситуация, учитывая скорость движения автомобилей, была крайне опасной.