Поставки электромобилей на их основе задержатся до второго квартала

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Еще в конце 2022 года китайские компании Geely и CATL рассказали о будущем электрическом минивэне ZEEKR 009 с емкой аккумуляторной батареей Qilin на 140 кВт*ч, благодаря который модель сможет проезжать до 822 км без необходимости пополнения запаса энергии. CATL наконец-то приступила к массовому выпуску подобных аккумуляторов, а использующие их электромобили начнут поставляться во втором квартале.

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Как пишут китайские СМИ, повышенную емкость аккумуляторам Qilin придает не особый химический состав, а нестандартная компоновка элементов внутри корпуса. Также подобные батареи очень быстро заряжаются – пополнить запас энергии с 10% до 80% можно будет менее, чем за 10 минут, хотя и не на любых зарядных станциях, а только на поддерживающих необходимую технологию. Одним из ожидаемых электромобилей, задействующих аккумуляторы Qilin, является ZEEKR 001 – обновленная версия, по заверениям представителей компании, сможет преодолевать без подзарядки 1000 км. Планируют использовать новые батареи и некоторые другие автопроизводители. Низкий запас хода традиционно считается слабым местом электрокаров, но с каждым годом компании справляются с этой проблемой все успешнее – осталось добавить возможность быстрой смены аккумуляторного блока или сократить время зарядки с 0% до 100% до 5-10 минут.