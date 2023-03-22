Он обучен на контенте, авторы которого дали соответствующее разрешение

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Компания Adobe презентовала «набор генеративных ИИ-моделей» на основе нейросетей под названием Firefly – он способен генерировать изображения, и, в отличие от многих конкурирующих продуктов и сервисов, гарантированно не нарушает авторские права, поскольку авторы контента, на котором обучались модели, дали свое согласие на подобное его использование.

Один из выпущенных Adobe инструментов напоминает DALL-E или Midjourney – он создает картинки по текстовому описанию. Другой же может творчески оформлять текст и напоминает «прокачанную» при помощи современных технологий версию WorldArt. Компания стремится сделать свои сервисы и инструменты более простыми в использовании – создание подробных запросов для моделей на основе нейросетей может быть долгим и трудоемким. Облегчить пользователям задачу должны встроенные художественные стили. В дальнейшем Adobe запустит и дополнительные инструменты для редактирования изображений, а также уникальные сервисы – например, модель, превращающую наброски в полноценные рисунки.

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Сообщается, что Adobe намерена разрешить художникам обучать Firefly на собственных работах, что в дальнейшем позволит генерировать изображения в собственном, уникальном стиле. Сейчас проект находится в стадии бета-тестирования – чтобы получить к нему доступ, необходимо записаться в очередь на сайте компании. В дальнейшем фирма планирует интегрировать набор инструментов на основе нейросетей в свои приложения, такие, как Photoshop.