Нейросети стали новым трендом, а метавселенная отошла на второй план

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В 2022 и 2023 году в индустрии информационных технологий наметился новый тренд, быстро догнавший и перегнавший метавселенную – речь идет о нейросетях. О проектах на их основе теперь пишут не только тематические СМИ и ресурсы для компьютерщиков и гиков, но и авторитетные новостные каналы и газеты с мировым именем. И в этом нет ничего удивительного – чат-боты на основе нейросетей уже могут поддерживать почти полноценный диалог и облегчать людям рутинную работу, хотя пока не застрахованы от ошибок, а Stable Diffusion и другие проекты способны создавать по запросам изображения.

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Как сообщают СМИ, китайский чат-бот на основе нейросетей Ernie Bot получил положительные оценки отраслевых экспертов, что привело к росту акций владеющей ей компании Baidu. В настоящий момент проект находится в закрытом доступе – протестировать его могут лишь пользователи, имеющие пригласительный код. Опробовавшие его специалисты считают, что в некоторых аспектах чат-бот превосходит ChatGPT, давая точные ответы на сложные вопросы, в других же – уступает ему. Среди важных особенностей Ernie Bot стоит отметить возможность генерировать не только текст, но также изображения, аудио и видео – по сути, это универсальный комплекс инструментов, что выгодно отличает его от многих других проектов на основе нейросетей. Компания планирует интегрировать Ernie Bot в большинство своих продуктов, как и ее основные конкуренты.