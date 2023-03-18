Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Китайский чат-бот на основе нейросетей Baidu Ernie получил положительные отзывы критиков
Нейросети стали новым трендом, а метавселенная отошла на второй план
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

В 2022 и 2023 году в индустрии информационных технологий наметился новый тренд, быстро догнавший и перегнавший метавселенную – речь идет о нейросетях. О проектах на их основе теперь пишут не только тематические СМИ и ресурсы для компьютерщиков и гиков, но и авторитетные новостные каналы и газеты с мировым именем. И в этом нет ничего удивительного – чат-боты на основе нейросетей уже могут поддерживать почти полноценный диалог и облегчать людям рутинную работу, хотя пока не застрахованы от ошибок, а Stable Diffusion и другие проекты способны создавать по запросам изображения.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как сообщают СМИ, китайский чат-бот на основе нейросетей Ernie Bot получил положительные оценки отраслевых экспертов, что привело к росту акций владеющей ей компании Baidu. В настоящий момент проект находится в закрытом доступе – протестировать его могут лишь пользователи, имеющие пригласительный код. Опробовавшие его специалисты считают, что в некоторых аспектах чат-бот превосходит ChatGPT, давая точные ответы на сложные вопросы, в других же – уступает ему. Среди важных особенностей Ernie Bot стоит отметить возможность генерировать не только текст, но также изображения, аудио и видео – по сути, это универсальный комплекс инструментов, что выгодно отличает его от многих других проектов на основе нейросетей. Компания планирует интегрировать Ernie Bot в большинство своих продуктов, как и ее основные конкуренты.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #нейросети #чат-бот #baidu
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Министры иностранных дел Китая и Украины обсудили конфликт
США не видит смысла в прекращении огня, предложенного Китаем
Американские ФБР и Минюст расследуют факты слежки за журналистами через TikTok
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
111
В командовании ВВС Украины недовольны поставками польских и словацких МиГ-29
11
Испания нарастила потребление российского СПГ на 84%, став «главным нарушителем» в ЕС
2
Ford отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей Fusion и Lincoln MKZ из-за течи тормозных шлангов.
3
Пригожин: бойцы ЧВК Вагнер имеют на вооружении трофейные американские гаубицы М-777 и ПТРК Javelin
5
Вагнеровцы могут рассечь группировку ВСУ в Бахмуте и блокировать украинский гарнизон
21
Правительство Словакии согласилось передать Украине самолёты МиГ-29 и системы ПВО «Куб»
1
Der Spiegel: украинские танкисты быстро освоили Leopard 2 и готовы к наступлению на Донбассе
14
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
5
Samsung Galaxy A54 Exynos 1380 и А34 готовы конкурировать с Google Pixel 6a
+
В сети появились кадры маневров Су-27 на американским MQ-9 Reaper
8
Продажи мониторов в прошлом квартале установили 14-летний антирекорд
8
В России не исключили возможность передачи гиперзвуковых технологий «дружественным» странам
2
В Киеве считают, что следующей целью ракетных ударов ВС РФ могут стать центры принятия решений
4
В ASUS успешно запустили 192 ГБ памяти DDR5 на плате AMD X670E в конфигурации 4x48 ГБ
2
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
40
В РФ создали уникальный антидронный комплекс, способный бороться даже с роем беспилотников
5
Обнаружен новый астероид размером 30 метров, который приблизится к Земле 17 марта
5
NASA построит модуль для затопления МКС за $1 млрд, "Роскосмосу" об этом не сообщили
4
Названа дата мировой премьеры защищённого смартфона OUKITEL WP22 с батареей 10000 мАч
+

Популярные статьи

Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
106
О процессорах Intel core i5 10400F, 12400F и 13400F - четко и структурированно
25
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 3
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Март)
8
Атака мертвецов 1915 - они шли, чтобы победить
8
Как Xbox к успеху шёл, но не повезло, не фартануло
8
Мои впечатления от игры Gothic II. Часть 1
8
Что лучше — Test Drive Unlimited: Solar Crown или The Crew: Motorfest
4
ChimbaBench 1.1: Несостоятельный Open-Source и практичный NVIDIA System Management Interface
2
Мои впечатления от игры Gothic II. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

vitosol
09:59
Не понимаешь ты глубину мысли. Пусть бьют не по Укрпине, а по заводу!
Чтобы снизить количество ударов "Кинжалами" Украина открывает завод в одной из стран НАТО
vitosol
09:56
Такую бумажку и ты можешь написать. Потом задницу подтереть...
Чтобы снизить количество ударов "Кинжалами" Украина открывает завод в одной из стран НАТО
terenty79
09:51
нужны беспилотники и спутники, цифровая всеобъемлящая онлайнсистема свой, чужой с цифровыми картами и виртуализацией. а так же управляемые снаряды и новейшие бронибойные ломы типа СВИНЕЦ-2 в массовых ...
Минобороны готовит Т-90М «Прорыв» к встрече с западными танками
Chimbal
09:47
Фу! Неосилятор! (так обычно говорят линуксоиды, когда пользователь не может с чем-то разобраться)
ChimbaBench 1.1: Несостоятельный Open-Source и практичный NVIDIA System Management Interface
giorgi(gogi) tetruashvili
09:46
Ввгнеровцы и остальные орки только быстро продвигаются на тот свет в ад.Скоро этот процесс еще ускорится.
Вагнеровцы могут рассечь группировку ВСУ в Бахмуте и блокировать украинский гарнизон
Вадим Андриевский
09:46
Наверное ты упополсо
NVIDIA и CD Project Red готовятся представить Cyberpunk RT Overdrive с трассировкой пути
Михаил Соломонов
09:43
Пусть сначало хоть на миг научятся летать)
В командовании ВВС Украины недовольны поставками польских и словацких МиГ-29
Калибр
09:30
Песпорядочный фарш мыслей.
ChimbaBench 1.1: Несостоятельный Open-Source и практичный NVIDIA System Management Interface
terenty79
09:21
ты главного не прочитал, на что никакое оружие повлиять не в состоянии. я уточню, если так тупишь. сдали СВОИ генералы! от этого ни одна бомба и ракета не спасет. Уж больно много в стране олигархов и ...
Чтобы снизить количество ударов "Кинжалами" Украина открывает завод в одной из стран НАТО
Aleksei Didenko
09:11
Все тут знают, что у тебя с рождения мозгов не было, но сегодня ты пробил дно... У всех этих стран не было ядерного оружия... Если бы было ЯО, туда бы никто не сунулся
Чтобы снизить количество ударов "Кинжалами" Украина открывает завод в одной из стран НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем