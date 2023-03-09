В этих каналах рассказывали, где раздают повестки

Как сообщают СМИ, Служба безопасности Украины (СБУ) добилась блокировки 26 телеграм-каналов, помогающим гражданам страны избегать мобилизации. В большинстве из этих каналов давалась информация о том, где в настоящий момент раздают повестки, а также приводились рекомендации, помогающие скрываться от представителей военкоматов. Суммарная аудитория каналов превышала 400 тысяч человек, хотя среди подписчиков разных проектов возможны частичные пересечения. У шести администраторов каналов прошли обыски – им могут грозить уголовные дела.

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Многие журналисты, блогеры и простые граждане Украины осудили блокировку телеграм-каналов, посчитав ее актом государственной цензуры. Тем временем каналы, избежавшие блокировки, начали использовать различные хитрости. Например, они стали писать, что информируют о местах вручения повесток, чтобы военнообязанные могли, не теряя времени, прибыть туда. Сами украинские власти поясняли, что вручение повесток в общественных местах является законным, а участившиеся случаи подобных раздач связаны с нежеланием граждан общаться с представителями военкомата на дому и открывать им двери. При этом в интернете нередко появляются скандальные видео – на одном из них, снятом, предположительно, в Одессе, сотрудники военкомата совместно с полицейскими жестко скручивают мужчину и надевают на него наручники, называя его уклонистом, пока тот кричит от боли и говорит, что задыхается. Снимающая видео женщина просит окружающих вызвать полицию и требует отпустить мужчину.